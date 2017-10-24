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Новости. Политика
10:25, 24 Октября 2017

Коллеги, друзья и просто жители Петрозаводска пришли поддержать Девлета Алиханова

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Известный политик и предприниматель Девлет Алиханов начал выступать с последним словом в Петрозаводском городском суде.

В Петрозаводском городском суде заканчивается рассмотрение дела Девлета Алиханова. Сегодня ему предоставили возможность выступить с последним словом. Поддержать Алиханова на суд пришли не только журналисты, освещающие процесс, но и его коллеги, друзья, депутат ЗС Карелии Андрей Рогалевич, депутат Петросовета Галина Васильева, бывшие народные избранники - Алексей Гаврилов, Александр Меркушев, а также обычные петрозаводчане, передает корреспондент "Столицы на Онего".

На прошлой неделе завершились прения сторон. Выступавшие в течение двух дней адвокаты в финале прений попросили суд вынести оправдательный приговор. И по статье, касающейся так называемой "приватизации сберкасс", и по статье о якобы незаконном пересечении границы, где уже истекли сроки давности.

Напомним, что Девлета Алиханова обвинили по ч.4 ст. 159 УК РФ в совершении мошеннических действий, в результате которых он якобы завладел муниципальным имуществом по заниженной стоимости. Вместе с тем, он не имеет никакого отношения к спорным объектам недвижимости, приватизация которых стала предметом судебного рассмотрения. А именно – Алиханов не выставлял "сберкассы" на аукцион, не участвовал в оценке и приобретении, то есть – не становился собственником. Сама сделка была проведена в соответствии с федеральным законодательством.

"Мы убеждены, что в действиях подсудимого отсутствуют такие элементы мошенничества как обман и злоупотребление доверием, отсутствуют вина, умысел и корыстная цель, отсутствуют факты незаконного приобретения права на чужое имущество и хищения чужого имущества, отсутствуют квалифицирующие признаки мошенничества в виде причинения ущерба в особо крупном размере. Все это как по отдельности, так и в совокупности, не позволяет квалифицировать вменяемые подсудимому действия как мошенничество", - заявила сторона защиты.

По мнению адвокатов, в суде было доказано, что в деле Алиханова нет ни состава, ни события преступления. И сам он не признает себя виновным. Что касается обвинения, то оно "основано на необъективной, односторонней оценке доказательств, подмене понятий и вольной трактовке действующего законодательства. При этом голословные предположения зачастую преподносятся стороной обвинения как доказанные факты".

После того, как Алиханов выступит с последним словом, судья удалится для вынесения приговора.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Петрович
2017-10-24 12:10:08
Маненок из одного места вытянет обвинения, даст три года и освободят по отбытию срока. Чтобы компенсацию не выплачивать. А потом займется Верховный Суд России и посмотрим - там тоже все куплено Совбезом!?
deep
2017-10-24 10:49:58
Суд "увильнет в кусты" применив статью "...срок давности".
однозначно
2017-10-24 10:40:00
Кто бы сомневался. Все прикормленные приперлись
Петрович
2017-10-24 12:06:10
однозначно, Вы про судей и прокуроров?
Гость
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