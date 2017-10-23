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Новости. Общество
11:19, 23 Октября 2017
фото: 7x7-journal.ru

Колоушкин перед смертью хотел взыскать с Халлиста 4,5 млн рублей

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Бывший депутат Заксобрания Карелии и экс-директор "Пряжинского" Валерий Колоушкин перед смертью подал иск против нового владельца предприятия Айво Халлиста.

В июле 2017 года Арбитражный суд Карелии принял заявление Колоушкина к Айво Халлист, который купил АО "Пряжинское", о взыскании 4, 5 млн рублей и ходатайство об отсрочке уплаты государственной пошлины в 25 тыс. рублей.

Кроме этого, экс-депутат попросил наложить арест на имущество ответчика, о суд не стал это делать.

"Обосновывая необходимость принятия обеспечительных мер, истец ссылается на то, что ответчик не отвечает на звонки, не принимает мер даже на частичное погашение долга. Одновременно истец указал, что ответчик уже получил имущество и извлекает длительное время из него выгоду и при этом оплатил всего 5% от стоимости имущества. По мнению истца, непринятие мер по обеспечению иска может затруднить или сделать невозможным в дальнейшем исполнение решения суда", – отмечается в материалах дела.

В конце августа стало известно, что Колоушкин умер после болезни.

В октябре 2017 года Айво Халлист подал встречный иск на имя вдовы Светланы Колоушкиной об уменьшении покупной цены именных бездокументарных акций.

Ранее "Столица на Онего" писала, что в Пряже на сельхозпредприятии АО "Пряжинское", которым владеет Айво Халлист,   погибают от голода норки, лисы и коровы. Правоохранительные органы завели уголовные дела.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
кир
2017-10-23 11:38:33
Только наши способны найти иноземца и сделать его хозяином умерших животных. Своего то ума нет.
deep
2017-10-23 12:20:04
кир, Что вложено в слово "НАШИ": звероводы, чиновники, депутаты?
кир
2017-10-23 14:12:21
deep, наши люди. Не надо себя отделять от времени и людей.
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