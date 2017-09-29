Сапоги АЛЯСКА черные до -40 размер 42
999 руб.
/
1500 руб.
-33%
Экономия 501 руб
Костюм БАЛТИКА размер 52-54/170-176
1999 руб.
/
2500 руб.
-20%
Экономия 501 руб
Кухонный гарнитур ЛДСП белый 1800мм
4990 руб.
/
5850 руб.
-15%
Экономия 860 руб
Тепловентилятор ENGY EN-513 2 кВт
499 руб.
/
790 руб.
-37%
Экономия 291 руб
Табурет Эконом 2 искусственная кожа в ассортименте
289 руб.
/
390 руб.
-26%
Экономия 101 руб
Новости. Общество
10:33, 29 Сентября 2017

Команда режиссера из Карелии дала старт очередному конкурсу драматургии

По теме

Выявлены самые проблемные и опасные недострои Карелии
29.09.17 10:45
Мирошник сдержала обещание, данное жителям ТИЗ "Усадьба" на личном приеме
29.09.17 10:27
В озере Финляндии рыбаки выловили гнилых и вздутых щук
29.09.17 10:06
Все новости
Загрузка...

Конкурс новой драматургии "Ремарка" начинает прием пьес.

Родившийся в Карелии и полюбившийся всей стране конкурс новой драматургии "Ремарка" в шестой раз стартует 1 октября.

По словам организаторов, благодаря отличной команде и надежным партнерам конкурс растет и развивается. В 2017 году в "Ремарке" приняли участие 643 пьесы из 12 стран. Многие из пьес, победивших в конкурсе, с успехом идут и за рубежом, и в России, как в регионах, так и на главных сценах страны. С конкурсом сотрудничают выдающиеся профессионалы в области театрального искусства.
Оргкомитет конкурса внимательно прислушивается и к мнению своей команды, и к голосу профессионального сообщества. В связи с поступившими запросами были внесены некоторые изменения в календарь и положение конкурса.

В связи с огромным количеством поступающих работ, время приема пьес перенесено на месяц раньше – с 1 октября по 31 ноября. Благодаря изменениям увеличится срок работы жюри. Даты проведения финала останутся неизменны – апрель 2018 года.

В этом сезоне финал конкурса "Ремарка" пройдет в столице Республики Башкортостан Уфе. В конкурсе будет два шорт-листа: "Весь мир" и "Приволжский Федеральный Округ".

По просьбам драматургов "Ремарка" объявляет об открытии отдельной номинации "Маленькая Ремарка", в рамках которой будут выбирать лучшие пьесы для детей. Руководит работой "Маленькой Ремарки" драматург, надежный и выносливый эксперт Юлия Тупикина.

В декабре состоится совместный проект "Маленькой Ремарки" и Российского академического Молодежного театра читки на сцене РАМТа и призы для авторов.

Познакомиться с командой большой и маленькой "Ремарки" можно здесь: remarka-drama.ru
Пьесы ждут с 1 октября по 30 ноября по адресам:
Большая "Ремарка" (пьесы 14+): remarka-drama@mail.ru
Маленькая "Ремарка" (пьесы 14-): remarka-child@mail.ru

По теме

Выявлены самые проблемные и опасные недострои Карелии
29.09.17 10:45
Мирошник сдержала обещание, данное жителям ТИЗ "Усадьба" на личном приеме
29.09.17 10:27
В озере Финляндии рыбаки выловили гнилых и вздутых щук
29.09.17 10:06
Все новости

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
22.09.2017, 12:50
"Смалодушничал"
22.09.2017, 10:46
В ногу со временем
27.09.2017, 09:40
"Было страшно и больно"
22.09.2017, 20:20
ФОТО: Анастасия Волочкова в сексуальном боди и дырявых колготках
26.09.2017, 10:13
Скандал в Олонце: люди остались без отдыха и без денег
23.09.2017, 10:19
ВИДЕО: Иномарка насмерть сбила пешехода в центре Петрозаводска

Аналитика

28.09.2017 11:15
Капитал
Коммунальщики Петрозаводска: все пойдет по плану 1
ООО "ТехРент" не боится снегопадов и гололеда.
Не цвети, вода! 3
27.09.2017 16:15
"Было страшно и больно" 15
27.09.2017 09:40
Скандал в Олонце: люди остались без отдыха и без денег 1
26.09.2017 10:13
Сколько еще доказательств невиновности Алиханова нужно суду? 2
26.09.2017 09:59
Вся аналитика

Чтиво

28.09.2017 09:07
Без политики
Skoda Octavia одна из наиболее востребованных машин в России
Новая Skoda Octavia одна из наиболее успешных, востребованных и любимых машин в России.
Когда первый хоккеист из Карелии может появиться в НХЛ? 1
27.09.2017 13:16
Один день из жизни диагноста-электрика  ПКФ "Слово"
21.09.2017 14:02
"Хочу на зону" 3
19.09.2017 17:09
архив чтиво

Медиа

Кержаков выпустил мальков в Карелии
28.09.2017 10:27
все фото и видео

Опрос

Будете ли вы что-то покупать на традиционной сельхозярмарке в Петрозаводске?

Афиша

Сегодня в городе (7)
Крым
Оно
ВИА «Самоцветы»
детям
Проект Z
Напарник
ЛЕГО.Ниндзяго.Фильм
детям
Последний романтик
Вся афиша полностью


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»