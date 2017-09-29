Команда режиссера из Карелии дала старт очередному конкурсу драматургии

Конкурс новой драматургии "Ремарка" начинает прием пьес.

Родившийся в Карелии и полюбившийся всей стране конкурс новой драматургии "Ремарка" в шестой раз стартует 1 октября.

По словам организаторов, благодаря отличной команде и надежным партнерам конкурс растет и развивается. В 2017 году в "Ремарке" приняли участие 643 пьесы из 12 стран. Многие из пьес, победивших в конкурсе, с успехом идут и за рубежом, и в России, как в регионах, так и на главных сценах страны. С конкурсом сотрудничают выдающиеся профессионалы в области театрального искусства.

Оргкомитет конкурса внимательно прислушивается и к мнению своей команды, и к голосу профессионального сообщества. В связи с поступившими запросами были внесены некоторые изменения в календарь и положение конкурса.

В связи с огромным количеством поступающих работ, время приема пьес перенесено на месяц раньше – с 1 октября по 31 ноября. Благодаря изменениям увеличится срок работы жюри. Даты проведения финала останутся неизменны – апрель 2018 года.

В этом сезоне финал конкурса "Ремарка" пройдет в столице Республики Башкортостан Уфе. В конкурсе будет два шорт-листа: "Весь мир" и "Приволжский Федеральный Округ".

По просьбам драматургов "Ремарка" объявляет об открытии отдельной номинации "Маленькая Ремарка", в рамках которой будут выбирать лучшие пьесы для детей. Руководит работой "Маленькой Ремарки" драматург, надежный и выносливый эксперт Юлия Тупикина.

В декабре состоится совместный проект "Маленькой Ремарки" и Российского академического Молодежного театра читки на сцене РАМТа и призы для авторов.

Познакомиться с командой большой и маленькой "Ремарки" можно здесь: remarka-drama.ru.

Пьесы ждут с 1 октября по 30 ноября по адресам:

Большая "Ремарка" (пьесы 14+): remarka-drama@mail.ru

Маленькая "Ремарка" (пьесы 14-): remarka-child@mail.ru