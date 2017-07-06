07:15, 06 Июля 2017
Кометы из Петрозаводска в Сенную Губу отправятся в пятницу
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С 7 июля открываются рейсы водным транспортом по маршруту "Петрозаводск – Сенная Губа".
Как рассказали в госкомитете республики по дорожному хозяйству, транспорту и связи перевозчик - ООО "ТК "Кижское ожерелье" - с 7 июля 2017 года открывает рейсы по маршруту "Петрозаводск – Сенная Губа – Петрозаводск".
Расписанием предусмотрено выполнение рейсов по пятницам и воскресеньям. Время отправления из Петрозаводска – 18.00, из деревни Сенная губа – 19.15.
Информацию о пассажирских перевозках внутренним водным транспортом в направлении деревни Сенная Губа можно получить в кассовом павильоне водного вокзала Петрозаводска (причал № 4).
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