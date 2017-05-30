Комфортные скорости интернета – для "дачного" ТВ

С началом летнего сезона многие жители Карелии все чаще бывают за городом, на даче, навещают родственников и друзей, живущих в других районах нашей республики.

Отправляясь в такое путешествие, даже не имея телевизора, абоненты МегаФона могут смотреть любимые фильмы и телепередачи – с помощью скоростного мобильного интернета 4G и приложения "МегаФон.ТВ ". Ведь за последние полтора года количество мест на карте Карелии, где работает сеть четвертого поколения оператора, заметно увеличилось.

На сегодняшний день мобильный интернет четвертого поколения запущен МегаФоном в 25 населенных пунктах республики. Среди них и крупные города: Петрозаводск, Сортавала, Костомукша, Кондопога, Олонец, Медвежьегорск, Сегежа, Кемь, Лоухи, Суоярви, Пудож, Беломорск, а также населенные пункты поменьше, такие как Бесовец, Новая Вилга, Мелиоративный, Деревянка, Деревянное, Янишполе, Косалма, Хелюля, Гирвас, Повенец, Поросозеро, Рабочеостровск и остров Валаам. 4G-доступ теперь есть и в местах, где располагаются дачные участки или коттеджные поселки. И высокие скорости интернета позволяют смотреть видео с мобильных устройств – смартфонов или планшетов – в HD-качестве без "торможения".

"Развивая сеть 4G, мы стремимся увеличить не только территорию ее действия, но и скорости интернета. Это позволяет смотреть телеканалы "МегаФон.ТВ" с большим комфортом", – отмечает директор Карельского отделения компании "МегаФон" Алексей Артемьев.

Абонентам, установившим на свои мобильные устройства приложение "МегаФон.ТВ ", доступны десятки телеканалов и множество фильмов. Некоторые популярные сериалы пользователи услуги могут смотреть даже раньше премьеры на телевидении. А для абонентов, обслуживаемых на тарифах новой линейки МегаФон "Включайся!", 50 каналов и несколько фильмов (число зависит от конкретного тарифа) доступны в рамках стандартного пакета услуг – то есть без дополнительной оплаты.

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