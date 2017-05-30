Новости. Экономика
12:59, 30 Мая 2017

Комфортные скорости интернета – для "дачного" ТВ

По теме

Комфортные скорости интернета – для "дачного" ТВ
30.05.17 12:59
Петрозаводск оказался аутсайдером по росту инвестиций в экономику
30.05.17 12:53
Глава Госкомимущества Карелии назвал условие отмены скандального закона о земле
30.05.17 11:24
Все новости
Загрузка...

С началом летнего сезона многие жители Карелии все чаще бывают за городом, на даче, навещают родственников и друзей, живущих в других районах нашей республики.

Отправляясь в такое путешествие, даже не имея телевизора, абоненты МегаФона могут смотреть любимые фильмы и телепередачи – с помощью скоростного мобильного интернета 4G и приложения "МегаФон.ТВ".  Ведь за последние полтора года количество мест на карте Карелии, где работает сеть четвертого поколения оператора, заметно увеличилось.

На сегодняшний день мобильный интернет четвертого поколения запущен МегаФоном в 25 населенных пунктах республики. Среди них и крупные города: Петрозаводск, Сортавала, Костомукша, Кондопога, Олонец, Медвежьегорск, Сегежа, Кемь, Лоухи, Суоярви, Пудож, Беломорск, а также населенные пункты поменьше, такие как Бесовец, Новая Вилга, Мелиоративный, Деревянка, Деревянное, Янишполе, Косалма, Хелюля, Гирвас, Повенец, Поросозеро, Рабочеостровск и остров Валаам. 4G-доступ теперь есть и в местах, где располагаются дачные участки или коттеджные поселки. И высокие скорости интернета позволяют смотреть видео с мобильных устройств – смартфонов или планшетов – в HD-качестве без "торможения".

"Развивая сеть 4G, мы стремимся увеличить не только территорию ее действия, но и скорости интернета. Это позволяет смотреть телеканалы "МегаФон.ТВ" с большим комфортом", – отмечает директор Карельского отделения компании "МегаФон" Алексей Артемьев.

Абонентам, установившим на свои мобильные устройства приложение "МегаФон.ТВ", доступны десятки телеканалов и множество фильмов. Некоторые популярные сериалы пользователи услуги могут смотреть даже раньше премьеры на телевидении. А для абонентов, обслуживаемых на тарифах новой линейки МегаФон "Включайся!", 50 каналов и несколько фильмов (число зависит от конкретного тарифа) доступны в рамках стандартного пакета услуг – то есть без дополнительной оплаты.

На правах рекламы

По теме

Комфортные скорости интернета – для "дачного" ТВ
30.05.17 12:59
Петрозаводск оказался аутсайдером по росту инвестиций в экономику
30.05.17 12:53
Глава Госкомимущества Карелии назвал условие отмены скандального закона о земле
30.05.17 11:24
Все новости
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
26.05.2017, 17:20
C 1 июня россияне получат новые квитанции за квартплату
26.05.2017, 09:25
ФОТО: В утреннем ДТП в Петрозаводске погиб человек
24.05.2017, 11:48
СРОЧНО: Стало известно, кто стрелял в полицейских на Герцена (ФОТО)
29.05.2017, 11:21
Опубликованы даты отключения горячей воды в микрорайонах Петрозаводска
23.05.2017, 06:40
ФОТО: Смертельное ДТП произошло в Карелии у "Креста скорби" - первые кадры с места трагедии
29.05.2017, 07:25
ФОТО: Жители Петрозаводска не могли вернуться с дач

Аналитика

29.05.2017 12:09
Капитал
Власти меняются, инвестиционный климат  - нет 1
Специалисты  из Карелии ждут объявления результатов Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в российских регионах. Только вряд ли наша республика займет  в нем хорошие позиции.
Утраченный символ: быть или не быть? 22
26.05.2017 16:37
Лучшие сварщики и слесари работают в Карелии 2
25.05.2017 13:10
Будем наблюдать 2
24.05.2017 11:31
Дороги Петрозаводска - ничего не меняется 4
23.05.2017 16:24
Вся аналитика

Чтиво

Сегодня 10:59
Личное мнение
Тень политики, или почему можно было вообще не выступать
Политолог Олег Реут о слушаниях по проекту часовни на площади Кирова.
Споры о Фаддее, задержали за Шекспира, проклятье пробок 4
29.05.2017 14:17
Камень, лестница, конюшня 3
25.05.2017 15:12
Прощание с лыжами, суд по Дмитриеву, земля для нужд 2
22.05.2017 10:21
архив чтиво

Медиа

Веселый велопарад в Петрозаводске
28.05.2017 17:11
все фото и видео

Афиша

Завтра в театрах (1)
Севильский цирюльник
Концерты завтра (1)
На детской планете есть место всем на свете
детям
В кинотеатрах (7)
Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки
Чужой: Завет
Меч короля Артура
Большой
Трио в перьях
детям
Стражи Галактики. Часть 2
Прочь
Вся афиша полностью

Опрос

Куда этим летом отправите своих детей на отдых?


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»