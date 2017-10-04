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Новости. Общество
16:27, 04 Октября 2017

Коммунальщики рассказали, сколько стоит ворованный канализационный люк

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За последний год АО "ПКС-Водоканал" довел до суда 6 дел по воровству канализационных люков в Петрозаводске.

По данным компании, общая сумма ущерба составляет около 40 тыс. рублей.

"В основном люки воруют молодые люди. В июне этого месяца, например, вору за кражу трех люков дали условный срок 8 месяцев, суд также постановил возместить материальный ущерб предприятию. Килограмм металлолома стоит 11 рублей, вес канализационного люка около 50 кг, значит, выручить за него можно 550 рублей, а вот возмещать за ворованный люк придется уже 4,5 тысячи!" - рассказали в компании.

"РКС-Петрозаводск" сотрудничает с УМВД, пункты приема металлолома регулярно проверяются, вычислить преступника, сдававшего люк в металлолом не так уж и сложно: воров находят по номерам машин, которые использовались для перевозки люка, камерам видеонаблюдения.

"Воровство люков – это не безобидная забава, в открытые люки проваливаются люди, автомобили и животные. Прежде чем воровать люк задумайтесь: в лучшем случае вас ждет крупный штраф, в худшем – ваши действия повлекут за собой смертельно опасные последствия", - добавили в компании.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
кир
2017-10-04 17:54:58
Одна публичная казнь закроет эту проблему надолго.
однозначно
2017-10-04 17:02:40
Вся проблема в условных сроках и амнистиях, не более того
dkzfiles
2017-10-04 17:40:00
однозначно, ага, украл мешок картохи - нннаа 3 года! украл 1 000 000 - уважаемый человек. проблема глубже, что толкает человека воровать люки (картошку)?
Гость
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