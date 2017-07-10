10:35, 10 Июля 2017
Коммунальщики уточнили сроки отключения горячей воды в трех районах Петрозаводска
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Жители Кукковки, Зареки и Голиковки на сутки останутся без горячей воды.
Как сообщил 10 июля представитель ТГК-1 на заседании штаба по вопросам ЖКХ в мэрии, горячей воды в этих районах не будет 12 июля.
Отключение связано с необходимостью подключения к сетям строящегося на Комсомольском проспекте Президентского кадетского корпуса.
"Это планировалось давно, и это неизбежная ситуация. Все подготовительные работы проведены, и на один день необходимо отключить горячую воду", - отметила замглавы Петрозаводска Юлия Мизинкова.
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