Коммунальщики уточнили сроки отключения горячей воды в трех районах Петрозаводска

Жители Кукковки, Зареки и Голиковки на сутки останутся без горячей воды.

Как сообщил 10 июля представитель ТГК-1 на заседании штаба по вопросам ЖКХ в мэрии, горячей воды в этих районах не будет 12 июля.

Отключение связано с необходимостью подключения к сетям строящегося на Комсомольском проспекте Президентского кадетского корпуса.

"Это планировалось давно, и это неизбежная ситуация. Все подготовительные работы проведены, и на один день необходимо отключить горячую воду", - отметила замглавы Петрозаводска Юлия Мизинкова.