Компания "Чистый город" приглашает на виртуальный тур по квартирам

День открытых дверей в очках виртуальной реальности.

30 сентября компания "Чистый город" приглашает всех на День открытых дверей. Вы сможете лично оценить преимущества микрорайона, посмотреть квартиры в готовых домах и познакомиться с абсолютно новыми планировками в строящихся домах, проконсультироваться со специалистами, узнать о текущих акциях и скидках!

Виртуальный тур по реальным квартирам!

В этот раз мы действительно удивим вас. Предлагаем вам прогуляться по вашей будущей квартире в очках виртуальной реальности с эффектом глубокого погружения в пространство!



Надевая такое устройство и загружая виртуальную квартиру в смартфон, вы можете „пожить“ в квартире, которую еще не купили и которая еще не даже не построена.



Оказавшись внутри будущей квартиры, можно оценить реальные размеры, заранее распланировать пространство, увидеть, как будет располагаться мебель и предметы интерьера.



Это будет увлекательная прогулка!

Ждем вас 30 сентября с 10:00 до 16:00.

Предварительная запись по телефону: 67-20-99

На правах рекламы