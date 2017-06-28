Девушки спрятались в одном из почтовых отделений Карелии и обокрали его

В Медвежьегорском районе Карелии перед судом предстанут три местные жительницы, одна из которых является несовершеннолетней. Девушек обвиняют в совершении кражи по предварительному сговору.

Преступление было совершено весной 2016 года. Из материалов дела следует, что три подруги пришли в почтовое отделение в часы его работы.

"Две девушки спрятались под стол, а третья, убедившись, что двое других не будут обнаружены, покинула здание", - рассказали в карельской прокуратуре.

Когда почта закрылась, находившиеся внутри девушки, считают следователи, взломали дверь, ведущую в помещение операторской, и похитили оттуда товары на сумму более 4,6 тысячи рублей, а также деньги (около 116 тысяч). Кроме того, девушки вскрыли почтовые отправления и похитили их содержимое стоимостью свыше 370 рублей.

"Третья злоумышленница в это время наблюдала за окружающей обстановкой возле отделения почтовой связи, а потом помогла приятельницам выбраться на улицу через окно", - отметили в надзорном ведомстве.

В прокуратуре добавили, что похищенным обвиняемые распорядились по своему усмотрению. Однако в настоящее время ущерб от кражи полностью возмещен.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.