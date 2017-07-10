15:53, 10 Июля 2017
Компания "Россети" планирует вложить в энергетику Карелии 3 млрд
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Правительство Карелии и ПАО "Россети" подписали соглашение о сотрудничестве.
Программу развития электрических сетей Республики Карелия разработала компания "МРСК Северо-Запада" - дочернее предприятие ПАО "Россети". Программа предусматривает инвестирование дополнительно 3 млрд рублей в реконструкцию и модернизацию электросетей. Общий объем финансирования программы составит 5,8 млрд.
Подробности – на сайте деловой интернет-газеты "Вести Карелии".
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