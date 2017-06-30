Компания "Сампо.ру" провела молодежный фестиваль спорта

На стадионе ПетрГУ при поддержке администрации города состоялся молодежный фестиваль спорта Sampo.ru Sport Fest.

По словам организаторов, компании "Сампо.ру", идея провести подобное мероприятие родилась давно. Сделать фестиваль хотели постоянным, поскольку молодежь сейчас активно занимается спортом, благо, что для этого появляется всё больше возможностей. Мысль о том, что фестиваль будет успешным пришла в тот момент, когда количество заявок начало превышать возможное, многим пришлось отказать, однако это стимул для создания более масштабного мероприятия.

В соревнованиях по футболу, пляжному волейболу и стритболу приняли участие около 300 человек. Было отрадно наблюдать за борьбой, так как живые, искренние эмоции ребят – самое главное достижение. Интересно, что в состязаниях наравне выступили парни и девушки, например, первое место по пляжному волейболу заняли девчонки.