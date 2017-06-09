11:00, 09 Июня 2017
Компания сенатора от Карелии закажет строительство шести рыболовных траулеров
По теме
Загрузка...
ООО "РК "Вирма"", компания члена Совета федерации от Республики Карелия Игоря Зубарева, закажет строительство шести небольших траулеров стоимостью 2,7 млрд рублей.
Исполнителем выбран подконтрольный "Росморпорту" Онежский судостроительно-судоремонтный завод в Петрозаводске.
Строительство будет вестись по российскому проекту, созданному петербургским КБ "Восток", что происходит впервые за время запуска механизма инвестиционных квот.
Когда будет заложен первый траулер, а также другие подробности строительства шести рыболовецких судов, читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".
По теме
Выбор читателей
05.06.2017, 10:25
02.06.2017, 14:17
05.06.2017, 07:20
02.06.2017, 11:45
02.06.2017, 12:03
04.06.2017, 10:07
Аналитика
Сегодня 11:26
Политкухня
Лидер партии "Яблоко" Эмилия Слабунова заявила, что не будет участвовать в губернаторских выборах в Карелии в качестве кандидата. Да и другого кого-то они вряд ли будут выставлять.
08.06.2017 11:10
07.06.2017 11:52
05.06.2017 10:45
02.06.2017 12:03
Чтиво
08.06.2017 11:56
Без политики
В прошедшие выходные официальный дилер Skoda "К-Моторс" презентовал Петрозаводску долгожданную новинку – первый семейный внедорожник* SKODA KODIAQ! Смотрите, как это было
08.06.2017 10:17
06.06.2017 10:58
05.06.2017 16:20
Медиа
28.05.2017 17:11
Афиша
В театрах (1)
детям
В кинотеатрах (10)
детям
Опрос
Пойдете ли вы на выборы главы Карелии?
Комментарии