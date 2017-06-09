Компания сенатора от Карелии закажет строительство шести рыболовных траулеров

ООО "РК "Вирма"", компания члена Совета федерации от Республики Карелия Игоря Зубарева, закажет строительство шести небольших траулеров стоимостью 2,7 млрд рублей.

Исполнителем выбран подконтрольный "Росморпорту" Онежский судостроительно-судоремонтный завод в Петрозаводске.

Строительство будет вестись по российскому проекту, созданному петербургским КБ "Восток", что происходит впервые за время запуска механизма инвестиционных квот.

Когда будет заложен первый траулер, а также другие подробности строительства шести рыболовецких судов, читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".