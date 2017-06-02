Компания, строившая дома для расселения "аварийки" в Карелии, оштрафована на полмиллиона

Арбитражный суд Карелии удовлетворил заявление прокуратуры о привлечении к административной ответственности ООО "Альфа Менеджмент Групп", строившего дома для расселения аварийного жилья в республике.

Основанием для возбуждения дела об административном правонарушении послужили материалы проведенной прокуратурой района проверки, пишут "Вести Карелии.

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