Компания TUI намерена "наводнить" Карелию туристами из России и ближнего зарубежья

В Сортавале состоялась презентация туристского потенциала Карелии и турпродукта компании "TUI Россия и СНГ".

Перспективы сотрудничества обсудили глава республики Артур Парфенчиков и заместитель гендиректора TUI Александр Сирченко. Плюсы сотрудничества с крупной компанией карельским туроператорам представил Сирченко

"У нас есть более 50 собственных агентств и около пяти тысяч тех, которые работают с нами. Мы будем опираться на местный бизнес, делать свой вклад в экономику республики. Главный наш общий инвестор – это турист, и мы будем прилагать совместные усилия для создания и продажи востребованного турпродукта", − сказал он.

Как сообщает пресс-служба правительства Карелии, компания TUI готова включить музыкальный фестиваль Ruskeala Symphony в план своих мероприятий, также стороны договорились работать над развитием событийного и межрегионального туризма в Карелии. Из ближайших мероприятий – готовится к проведению фестиваль охотничьей кухни, который пройдет в предстоящем ноябре.