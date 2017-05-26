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10:25, 26 Мая 2017

Компаниям "Вимм-Билль-Данн" и Danone не досталось ладвинского молока

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Директор животноводческого комплекса "Маяк" Игорь Клопота рассказал, как развивается его производство и почему молоко из поселка Ладва Прионежского района Карелии не досталось известным компаниям "Вимм-Билль-Данн" и Danone.

В 60 км от Петрозаводска, в Прионежском районе, в поселке Ладва, живет, работает и развивается животноводческий комплекс "Маяк".

Несколько дней назад мне казалось, что такого уже нет, чтобы на селе что-то возрождалось. К сожалению, сегодня мы все чаще узнаем о том, что в какой-то деревне закрыли медпункт, школу, клуб, продукты привозит автолавка… Уезжает из деревни молодежь, остаются доживать свой век только старики.

К своему удивлению, узнала, что в Ладве все наоборот. Жизнь в поселке с населением чуть более 2 тысяч человек кипит: здесь есть и школа, и больница, работают магазины, бар, местные предприниматели создали сыроварню, в пекарне делают такой вкусный и ароматный хлеб, что слава о нем докатилась до Петрозаводска. А в самом центре поселка, как и положено, уже 60 лет стоит «Маяк» - градообразующее предприятие. На нем трудится 90 человек местного населения.

Да, как и всем, в лихие 90-е, когда все распродавалось, было трудно, но они смогли – выстояли, выкарабкались, подняли голову.

И сегодня директор ООО "Маяк" Игорь Клопот с гордостью показывает свое детище – новый животноводческий комплекс, один из самых преуспевающих в Карелии, где разводят коров и производят молоко.

Директор рассказал об артезианской воде для коров, о том, почему они не продают молоко компаниям "Данон" и "Вимм-Билль-Данн", показал чудо-"карусель" и 318 живых коров айрширской породы, которые жевали корм, мычали и протягивали морды к людям, желая, чтобы их погладили.

Также мы узнали, что приехавшим на работу в "Маяк" предоставляют благоустроенное жилье.

Читайте в материале "О коровах с любовью", какую зарплату получают сотрудники животноводческого комплекса "Маяк", о перспективах развития предприятия.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гарик
2017-05-26 10:56:50
Вот таких директоров надо ставить к руководству ведомствами ,а не приставов с ментами, тогда хоть что то будет создаваться и развиваться.
ненец
2017-05-26 11:30:08
Гарик, Эт точно - такой рабочие рукавицы задом на пярод не наденет.
Знает, где хвост, а где рога....
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