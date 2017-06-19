Кондитер Сватовой рассказал про первый торт и мечту

Известный в Петрозаводске кондитер Валентин Сватовой поделился историей своего бизнеса.

"Моя любовь к выпечке зародилась ещё в детстве, когда я помогал подруге мамы красить марганцовкой, йодом и зелёнкой крем. Тогда же, в 7 лет я впервые самостоятельно взбивал вручную масляный крем. А свой первый торт я испёк в 11 лет матушке на день рождения. И лишь в 1999 году, когда мне было 33 года, я открыл свою кондитерскую "От Валентина", - рассказал Валентин Сватовой.

"Набравшись опыта в пищевой индустрии, я обрёл уверенность в своих силах. Тогда в кармане у меня было 12 тысяч долларов, из них 8 – заёмные. Я взял ссуду, заложив всё своё имущество. Работал один. Я был первооткрывателем во многом: первым предложил новые технологии кондитерских кремовых изделий, первым вышел в онлайн-пространство, первым предложил бесплатную доставку тортов, - отметил кондитер.

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