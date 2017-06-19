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13:39, 19 Июня 2017

Кондитер Сватовой рассказал про первый торт и мечту

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Известный в Петрозаводске кондитер Валентин Сватовой поделился историей своего бизнеса.

"Моя любовь к выпечке зародилась ещё в детстве, когда я помогал подруге мамы красить марганцовкой, йодом и зелёнкой крем. Тогда же, в 7 лет я впервые самостоятельно взбивал вручную масляный крем. А свой первый торт я испёк в 11 лет матушке на день рождения. И лишь в 1999 году, когда мне было 33 года, я открыл свою кондитерскую "От Валентина", - рассказал Валентин Сватовой.

"Набравшись опыта в пищевой индустрии, я обрёл уверенность в своих силах. Тогда в кармане у меня было 12 тысяч долларов, из них 8 – заёмные. Я взял ссуду, заложив всё своё имущество. Работал один. Я был первооткрывателем во многом: первым предложил новые технологии кондитерских кремовых изделий, первым вышел в онлайн-пространство, первым предложил бесплатную доставку тортов, - отметил кондитер.

Подробнее читайте здесь.

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Комментарии

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Гарик
2017-06-19 13:49:55
"Работал один" ,забыл уже того кто и вывел тебя в люди...быстро))
Доктор Лень
2017-06-19 13:56:44
Гарик, и Вы из "того садика"??
Гарик
2017-06-19 13:47:41
Валентин !! И ты,туда же ,хочешь быть обласкан новой властью?? Не лезь в политику ," пироги пеки"...а то разоришься совсем )))
Гарик
2017-06-19 14:02:55
Гарик, ...я сам по себе ))
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