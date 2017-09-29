Сапоги АЛЯСКА черные до -40 размер 42
999 руб.
/
1500 руб.
-33%
Экономия 501 руб
Костюм БАЛТИКА размер 52-54/170-176
1999 руб.
/
2500 руб.
-20%
Экономия 501 руб
Кухонный гарнитур ЛДСП белый 1800мм
4990 руб.
/
5850 руб.
-15%
Экономия 860 руб
Тепловентилятор ENGY EN-513 2 кВт
499 руб.
/
790 руб.
-37%
Экономия 291 руб
Табурет Эконом 2 искусственная кожа в ассортименте
289 руб.
/
390 руб.
-26%
Экономия 101 руб
Новости. Общество
07:15, 29 Сентября 2017

Кондопога вошла в топ городов России с худшими дорогами

По теме

В школах и медучреждениях Карелии обнаружены фальсифицированные молочные продукты
29.09.17 06:40
Анна Семенович очаровала эротическим фото
28.09.17 23:30
ФОТО: В Интернете обсуждают ягодицы Кристины Асмус (18+)
28.09.17 22:40
Все новости
Загрузка...

В Общероссийском народном фронте составили рейтинг региональных городов с худшими дорогами, среди них есть и населенный пункт из Карелии.

С февраля этого года в рамках проекта «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог» граждане получили возможность добавлять на интерактивную карту проекта участки, требующие, по их мнению, немедленного ремонта. Жители каждого региона голосуют за дороги, которые они считают самыми "убитыми". По итогам работы проекта на данный момент активисты ОНФ определили ТОП-10 дорог, набравших наибольшее число голосов граждан в каждом регионе.

По итогам проверки 110 городов в 84 регионах России эксперты Общероссийского народного фронта (ОНФ) обновили рейтинг городов страны, ранжировав их по качеству дорог.

Среди них числится и Кондопога.

Эксперты ОНФ отметили, что за последний год состояние дорог в России несколько улучшилось. В сообщении ОНФ подчеркивается, что более 1,3 тысяч дорог, отмеченных на карте проекта, были капитально отремонтированы, при этом более чем на 2,5 тысяч участках дорог был проведен ямочный ремонт.

По теме

В школах и медучреждениях Карелии обнаружены фальсифицированные молочные продукты
29.09.17 06:40
Анна Семенович очаровала эротическим фото
28.09.17 23:30
ФОТО: В Интернете обсуждают ягодицы Кристины Асмус (18+)
28.09.17 22:40
Все новости

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
22.09.2017, 12:50
"Смалодушничал"
22.09.2017, 10:46
В ногу со временем
27.09.2017, 09:40
"Было страшно и больно"
22.09.2017, 20:20
ФОТО: Анастасия Волочкова в сексуальном боди и дырявых колготках
26.09.2017, 10:13
Скандал в Олонце: люди остались без отдыха и без денег
23.09.2017, 10:19
ВИДЕО: Иномарка насмерть сбила пешехода в центре Петрозаводска

Аналитика

28.09.2017 11:15
Капитал
Коммунальщики Петрозаводска: все пойдет по плану 1
ООО "ТехРент" не боится снегопадов и гололеда.
Не цвети, вода! 3
27.09.2017 16:15
"Было страшно и больно" 13
27.09.2017 09:40
Скандал в Олонце: люди остались без отдыха и без денег 1
26.09.2017 10:13
Сколько еще доказательств невиновности Алиханова нужно суду? 2
26.09.2017 09:59
Вся аналитика

Чтиво

28.09.2017 09:07
Без политики
Skoda Octavia одна из наиболее востребованных машин в России
Новая Skoda Octavia одна из наиболее успешных, востребованных и любимых машин в России.
Когда первый хоккеист из Карелии может появиться в НХЛ? 1
27.09.2017 13:16
Один день из жизни диагноста-электрика  ПКФ "Слово"
21.09.2017 14:02
"Хочу на зону" 3
19.09.2017 17:09
архив чтиво

Медиа

Кержаков выпустил мальков в Карелии
28.09.2017 10:27
все фото и видео

Опрос

Будете ли вы что-то покупать на традиционной сельхозярмарке в Петрозаводске?

Афиша

Сегодня в городе (11)
Крым
Оно
Напарник
ВИА «Самоцветы»
детям
Проект Z
ЛЕГО.Ниндзяго.Фильм
детям
Последний романтик
И. К. Айвазовский и традиции русского пейзажа 19 века
детям
«Сделано во Франции», фрацузский плакат
«Отечества достойные сыны...»
детям
Вся афиша полностью


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»