Кондопога вошла в топ городов России с худшими дорогами

В Общероссийском народном фронте составили рейтинг региональных городов с худшими дорогами, среди них есть и населенный пункт из Карелии.

С февраля этого года в рамках проекта «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог» граждане получили возможность добавлять на интерактивную карту проекта участки, требующие, по их мнению, немедленного ремонта. Жители каждого региона голосуют за дороги, которые они считают самыми "убитыми". По итогам работы проекта на данный момент активисты ОНФ определили ТОП-10 дорог, набравших наибольшее число голосов граждан в каждом регионе.

По итогам проверки 110 городов в 84 регионах России эксперты Общероссийского народного фронта (ОНФ) обновили рейтинг городов страны, ранжировав их по качеству дорог.

Среди них числится и Кондопога.

Эксперты ОНФ отметили, что за последний год состояние дорог в России несколько улучшилось. В сообщении ОНФ подчеркивается, что более 1,3 тысяч дорог, отмеченных на карте проекта, были капитально отремонтированы, при этом более чем на 2,5 тысяч участках дорог был проведен ямочный ремонт.