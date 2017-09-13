Выдан первый кредит государственной микрофинансовой организацией, созданной в Карелии

Политкухня

В Петрозаводском городском суде свидетели – независимый эксперт и представители районных администраций – подтвердили, что в аукционе, который следователи пытаются инкриминировать Девлету Алиханову как преступление, нет события преступления. Аналогичные сделки в районах признаны законными.