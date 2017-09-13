15:46, 13 Сентября 2017
Выдан первый кредит государственной микрофинансовой организацией, созданной в Карелии
По теме
Загрузка...
Государственная микрофинансовая организация для кредитования малого и среднего бизнеса Карелии выдала первый заем предпринимателю из Кондопоги.
Бизнесмен планирует приобрести на полученные деньги транспортное средство. Сумма займа не раскрывается, сообщают "Вести Карелии".
Подробнее читайте в материале издания.
По теме
Выбор читателей
11.09.2017, 19:55
08.09.2017, 10:19
07.09.2017, 14:48
11.09.2017, 08:56
08.09.2017, 16:39
Аналитика
13.09.2017 09:21
Политкухня
В Петрозаводском городском суде свидетели – независимый эксперт и представители районных администраций – подтвердили, что в аукционе, который следователи пытаются инкриминировать Девлету Алиханову как преступление, нет события преступления. Аналогичные сделки в районах признаны законными.
12.09.2017 17:03
12.09.2017 15:50
08.09.2017 16:39
08.09.2017 10:19
Чтиво
13.09.2017 11:50
Личное мнение
Наш любимый блогер Наталья Ермолина рассказала о своей мантре, молитве, домашней заготовочке для Бога.
11.09.2017 10:16
04.09.2017 17:13
04.09.2017 15:28
Медиа
10.09.2017 12:59
Комментарии