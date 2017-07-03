Кондопожский бизнесмен пытался купить покровительство местных властей за 100 тысяч рублей

В Кондопожском районе предприниматель обвиняется в даче взятки чиновнику из местной администрации, сообщает прокуратура Карелии.

По версии следствия, руководитель компании передал должностному лицу администрации Кондопожского района взятку в сумме 100 тысяч рублей и бутылку алкогольного напитка стоимостью 700 рублей за совершение действий в его пользу и общее покровительство.

Сразу после этого муниципальный служащий сообщил в правоохранительные органы о коррупционном правонарушении.

После вручения обвиняемому копии обвинительного заключения уголовное дело будет направлено в Кондопожский городской суд для рассмотрения по существу.