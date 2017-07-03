07:25, 03 Июля 2017
Кондопожский бизнесмен пытался купить покровительство местных властей за 100 тысяч рублей
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В Кондопожском районе предприниматель обвиняется в даче взятки чиновнику из местной администрации, сообщает прокуратура Карелии.
По версии следствия, руководитель компании передал должностному лицу администрации Кондопожского района взятку в сумме 100 тысяч рублей и бутылку алкогольного напитка стоимостью 700 рублей за совершение действий в его пользу и общее покровительство.
Сразу после этого муниципальный служащий сообщил в правоохранительные органы о коррупционном правонарушении.
После вручения обвиняемому копии обвинительного заключения уголовное дело будет направлено в Кондопожский городской суд для рассмотрения по существу.
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