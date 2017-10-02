13:23, 02 Октября 2017
Конкурс красоты в Петрозаводске попал под пристальное внимание прокуратуры
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Прокуратура республики во взаимодействии с УФАС выявила нарушения антимонопольного законодательства, допущенные Петрозаводским университетом при организации студенческого конкурса красоты.
Прокуратура Карелии обнаружила признаки нарушения положений федерального закона "О защите конкуренции", которые были допущены "Петрозаводским государственным университетом" при заключении государственных контрактов при организации и проведении Всероссийского конкурса красоты, грации и артистического мастерства "Краса студенчества России".
Подробнее читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".
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