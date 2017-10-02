Сапоги АЛЯСКА черные до -40 размер 42
999 руб.
/
1500 руб.
-33%
Экономия 501 руб
Костюм БАЛТИКА размер 52-54/170-176
1999 руб.
/
2500 руб.
-20%
Экономия 501 руб
Кухонный гарнитур ЛДСП белый 1800мм
4990 руб.
/
5850 руб.
-15%
Экономия 860 руб
Тепловентилятор ENGY EN-513 2 кВт
499 руб.
/
790 руб.
-37%
Экономия 291 руб
Табурет Эконом 2 искусственная кожа в ассортименте
289 руб.
/
390 руб.
-26%
Экономия 101 руб
Новости. Общество
13:23, 02 Октября 2017

Конкурс красоты в Петрозаводске попал под пристальное внимание прокуратуры

По теме

ФОТО и ВИДЕО: Под Петрозаводском прошла реконструкция обороны города
02.10.17 13:24
Как изменится историческая территория в центре Петрозаводска?
02.10.17 13:09
В Петрозаводске демонтировали еще 7 незаконных торговых точек
02.10.17 12:32
Все новости
Загрузка...

Прокуратура республики во взаимодействии с УФАС выявила нарушения антимонопольного законодательства, допущенные Петрозаводским университетом при организации студенческого конкурса красоты.

Прокуратура Карелии обнаружила признаки нарушения положений федерального закона "О защите конкуренции", которые были допущены "Петрозаводским государственным университетом" при заключении государственных контрактов при организации и проведении Всероссийского конкурса красоты, грации и артистического мастерства "Краса студенчества России".

Подробнее читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".

По теме

ФОТО и ВИДЕО: Под Петрозаводском прошла реконструкция обороны города
02.10.17 13:24
Как изменится историческая территория в центре Петрозаводска?
02.10.17 13:09
В Петрозаводске демонтировали еще 7 незаконных торговых точек
02.10.17 12:32
Все новости

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
27.09.2017, 09:40
"Было страшно и больно"
26.09.2017, 10:13
Скандал в Олонце: люди остались без отдыха и без денег
25.09.2017, 12:04
Росгвардия сообщила в УФАС о нарушениях в охране здания правительства Карелии
28.09.2017, 16:28
Стали известны последствия закрытия одного из крупнейших строительных гипермаркетов в Петрозаводске
26.09.2017, 09:59
Сколько еще доказательств невиновности Алиханова нужно суду?
29.09.2017, 14:37
СРОЧНО: ФАС РФ заявила, что компания КСМ необоснованно получила договор на строительство Гоголевского моста

Аналитика

Сегодня 10:00
Тема недели
"Петровская слобода": новая жизнь на старом месте
Как изменится бывшая первая площадка ОТЗ?
Коммунальщики Петрозаводска: все пойдет по плану 1
28.09.2017 11:15
Не цвети, вода! 3
27.09.2017 16:15
"Было страшно и больно" 17
27.09.2017 09:40
Скандал в Олонце: люди остались без отдыха и без денег 1
26.09.2017 10:13
Вся аналитика

Чтиво

27.09.2017 13:16
Личное мнение
Когда первый хоккеист из Карелии может появиться в НХЛ? 1
Это не фантастика, а то, что можно назвать перспективой уже недалекого будущего. Хотя, понятия "будущее" и "не далеко" у каждого разные.
"Хочу на зону" 3
19.09.2017 17:09
Массовая эвакуация, депутаты жгут, роженицы хуже кадетов 15
18.09.2017 15:47
Один день из жизни диагноста-электрика  ПКФ "Слово"
18.09.2017 14:02
архив чтиво

Медиа

Реконструкция обороны города под Петрозаводском
Новое
Сегодня 13:20
все фото и видео

Опрос

Будете ли вы что-то покупать на традиционной сельхозярмарке в Петрозаводске?

Афиша

Сегодня в городе (3)
Крым
Оно
Напарник
Вся афиша полностью


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»