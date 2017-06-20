Конкурсный управляющий Кондопожского ЦБК попросил дать еще время для продажи предприятия

Арбитражный суд Карелии принял решение продлить срок конкурсного производства в отношении ОАО "Кондопога", которое проходит процедуру банкротства.

Решение суда было принято по ходатайству конкурсного управляющего Андрея Шутилова.

По его словам, 9 июня комитет кредиторов ОАО "Кондопога" утвердил отчет конкурсного управляющего о своей деятельности, отчет об использовании денежных средств. В настоящий момент завершены инвентаризация и оценка имущества предприятия, сообщают "Вести Карелии".

Подробнее читайте в материале издания.