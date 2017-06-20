16:34, 20 Июня 2017
Конкурсный управляющий Кондопожского ЦБК попросил дать еще время для продажи предприятия
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Арбитражный суд Карелии принял решение продлить срок конкурсного производства в отношении ОАО "Кондопога", которое проходит процедуру банкротства.
Решение суда было принято по ходатайству конкурсного управляющего Андрея Шутилова.
По его словам, 9 июня комитет кредиторов ОАО "Кондопога" утвердил отчет конкурсного управляющего о своей деятельности, отчет об использовании денежных средств. В настоящий момент завершены инвентаризация и оценка имущества предприятия, сообщают "Вести Карелии".
Подробнее читайте в материале издания.
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