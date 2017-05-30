Контейнер на набережной Петрозаводска превратился в кафе

Морской контейнер, появившийся недавно на набережной, может трансформироваться в кафе.

Как сообщалось ранее, в понедельник на набережной, напротив памятника морякам Онежской военной флотилии, появился металлический контейнер.

Огромный морской контейнер установлен прямо на пешеходной дорожке, рядом со столбом, откуда можно без труда подключиться к электричеству.

Так как появившийся в туристической зоне объект уродует излюбленное место отдыха горожан, мы обратились в мэрию Петрозаводска за комментарием по данному факту.



Контейнер-трансформер / МК

В пресс-службе администрации Петрозаводска сообщили, что данный участок набережной не принадлежит городу и муниципальные власти никак не могут повлиять на демонтаж данного объекта.

Как стало известно "Столице на Онего", поставил контейнер некий предприниматель, планируя в дальнейшем использовать его в качестве кафе – торговой точки.

И в подтверждение данной информации вечером в минувший понедельник 29 мая контейнер трансформировался в кафе.

Напомним, в марте 2015 года вступили в силу поправки в Земельный кодекс, согласно которым земли общего пользования теперь запрещено предоставлять в аренду. В связи с этим мэрия попросила предпринимателей демонтировать расположенные на набережной летние кафе.