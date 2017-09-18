Экономить и получать качественный интернет возможно.

Подключай "КонтракТ" от Сампо.ру, плати один раз в год и пользуйся высокоскоростным интернетом без ограничений.

"КонтракТ" отлично подойдет студентам и абонентам, которые заранее планируют свои расходы. Так при подключении к "КонтракТ – 36" внешняя скорость интернет-соединения 36 Мбит/с, единоразовый годовой платеж 3500 рублей. Экономия в год составляет более 1500 рублей.

Получи приятный бонус: беспроводной маршрутизатор Archer C50 при подключении "КонтракТ" со скоростью 100 Мбит/с.

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Подробности по телефону 22-00-00 и на сайте sampo.ru.

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