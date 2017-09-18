13:10, 18 Сентября 2017
"КонтракТ" от Сампо.ру
По теме
Загрузка...
Экономить и получать качественный интернет возможно.
Подключай "КонтракТ" от Сампо.ру, плати один раз в год и пользуйся высокоскоростным интернетом без ограничений.
"КонтракТ" отлично подойдет студентам и абонентам, которые заранее планируют свои расходы. Так при подключении к "КонтракТ – 36" внешняя скорость интернет-соединения 36 Мбит/с, единоразовый годовой платеж 3500 рублей. Экономия в год составляет более 1500 рублей.
Получи приятный бонус: беспроводной маршрутизатор Archer C50 при подключении "КонтракТ" со скоростью 100 Мбит/с.
Интернет Сампо.ру - Надежный. Быстрый. Твой.
Подробности по телефону 22-00-00 и на сайте sampo.ru.
На правах рекламы
По теме
Выбор читателей
11.09.2017, 19:55
12.09.2017, 17:03
13.09.2017, 09:21
17.09.2017, 09:03
11.09.2017, 08:56
Аналитика
Сегодня 13:15
Политкухня
В августе в Петрозаводске начал свою работу региональный штаб Алексея Навального, который намерен участвовать в президентской кампании-2018. Об этом разговор с Артёмом Корнышовым, координатором штаба политика в Карелии.
15.09.2017 14:30
15.09.2017 12:35
14.09.2017 11:55
13.09.2017 09:21
Чтиво
13.09.2017 11:50
Личное мнение
Наш любимый блогер Наталья Ермолина рассказала о своей мантре, молитве, домашней заготовочке для Бога.
11.09.2017 10:16
04.09.2017 17:13
04.09.2017 15:28
Медиа
10.09.2017 12:59
Комментарии