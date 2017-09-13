Компьютерная сеть "Сампо.ру" представляет новую линейку тарифов "КонтракТ".

"КонтракТ" - это качественный и доступный интернет от 15 Мбит/с с единоразовой годовой абонентской платой. "КонтракТ" отлично подойдет студентам и абонентам, которые заранее планируют свои расходы. Так при подключении к "КонтракТ – 36" внешняя скорость интернет-соединения 36 Мбит/с, единоразовый годовой платеж 3500 рублей. Ваша экономия в год составляет более 1500 рублей.

Воспользовавшиеся осенним предложением, абоненты Сампо.ру получают приятный бонус: беспроводной маршрутизатор Archer C50 при подключении "КонтракТ" со скоростью 100 Мбит/с

Интернет Сампо.ру - Надежный. Быстрый. Твой.

Подробности по телефону 22-00-00 и на сайте sampo.ru.

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