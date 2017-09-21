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Новости. Общество
20:20, 21 Сентября 2017

Копия — отец: вдова Валерия Золотухина показала подросшего сына

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Сын Валерия Золотухина - 12-летний Иван начал вести светскую жизнь.

Фестиваль "Киношок-2017", который прошел в Анапе в 26-й раз, интересен не только показом новых фильмов, но и своим семейным характером.

На берегу Черного моря кинематографисты успевают не только поработать — смотреть новые картины, встречаться со зрителями, но и купаться, и загорать. Впрочем, и общение с публикой на "Киношоке" носит неформальный характер: звезды встречаются с людьми на винзаводах, выезжают в станицы, где их принимают как родных, пишет deti.mail.


7Дней (фотограф: Сергей Иванов)

На "Киношок" в этом году звезды приезжали целыми семьями. Так, Ирина Линдт привезла с собой сына Ивана, который сильно возмужал (ему в ноябре исполнится 13 лет) и становится все более похожим на своего отца Валерия Золотухина.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
ненец
2017-09-21 21:43:56
Не похож. Гармошки нету.
Гость
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