14:12, 20 Сентября 2017
Корпорация развития Карелии получит субсидию в размере 4,4 млн рублей
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АО "Корпорация развития Республики Карелия" получит средства субсидии на развитие Центра поддержки предпринимательства.
Об этом сообщается на официальном сайте министерства экономического развития Карелии.
Корпорация развития Республики Карелия признана победителем в отборе юридических лиц, претендовавших на право открыть в регионе Центр поддержки предпринимательства.
Победитель отбора получает субсидию.
Подробности – на сайте деловой интернет-газеты "Вести Карелии".
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