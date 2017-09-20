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Новости. Экономика
14:12, 20 Сентября 2017

Корпорация развития Карелии получит субсидию в размере 4,4 млн рублей

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АО "Корпорация развития Республики Карелия" получит средства субсидии на развитие Центра поддержки предпринимательства.

Об этом сообщается на официальном сайте министерства экономического развития Карелии.

Корпорация развития Республики Карелия признана победителем в отборе юридических лиц, претендовавших на право открыть в регионе Центр поддержки предпринимательства.

Победитель отбора получает субсидию.

Подробности – на сайте деловой интернет-газеты "Вести Карелии".

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Комментарии

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Гарик
2017-09-20 15:29:32
Чо то мало ,четыре раза Главе слетать на Валаам и обратно.
Через год видимо будут кого-нибудь судить за расстрату и злоупотребление...)))) Деньги просто испаряться в умелых руках развитых корпараторов ))
циник
2017-09-20 14:57:03
Узбагойтесь уже с предпринимателями. За 26 лет насмотрелись.
Leopol'd
2017-09-20 14:37:15
Интересный способ развития Карелии - проедание бюджетных вливаний. Причем, в отличие от банка "Онего" даже продать потом нечего будет.
новый
2017-09-20 14:24:40
По простоте душевной полагал, что сия контора должна зарабатывать деньги для бюджета, а не получать из него. Надо Анку-амнистию вернуть взад, бесполезности будет не больше
Гость
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