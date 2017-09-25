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Новости. Общество
12:43, 25 Сентября 2017

Корпорация Ростех поможет достроить перинатальный центр в Петрозаводске

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Из антикризисного фонда организации уже перечислено 350 миллионов рублей.

Государственная корпорация Ростех за счет собственных средств сократит кассовый разрыв, возникший в ходе строительства перинатального центра в столице Карелии. Корпорация также на треть увеличит число работающих на объекте, чтобы ускорить его ввод в эксплуатацию.

На конец сентября из антикризисного фонда Ростеха перечислено уже свыше 350 млн  рублей. Оставшиеся средства должны поступить на счета строителей в ближайшие недели. До конца сентября количество работающих на объекте планируется увеличить с нынешних 300 до 400. Одновременно Ростех инициирует уголовные разбирательства в отношении бывших подрядчиков, по вине которых строительство столкнулось со сложностями.

В настоящий момент готовность петрозаводского центра превышает 70 %. В здании подключено теплоснабжение, почти закончены работы по устройству фасада и внутриплощадочных инженерных сетей, идет благоустройство территории.  Внутри здания осуществляется чистовая отделка помещений, завершается устройство инженерных сетей.

«Мы заменили подрядчика и сейчас активно наращиваем темпы работ. К сожалению, прежний подрядчик долго вводил нас в заблуждение и серьезно подвел по срокам, сейчас мы разбираемся с ним через правоохранительные органы. В результате есть отставание от графика, но мы каждую неделю сокращаем этот разрыв. Действуем в тесном контакте с главой республики, правительством региона. Объект должен быть сдан в эксплуатацию до конца 2017 года – на это мы ориентируем подрядчиков», - прокомментировал ситуацию заместитель генерального директора Госкорпорации Ростех Николай Волобуев.

Строительство в Петрозаводске ведется по федеральной программе развития сети перинатальных центров в регионах России. В ее рамках Ростех определен заказчиком проектирования, строительства, оснащения и ввода в эксплуатацию 15 аналогичных клиник по всей стране. Финансирование программы осуществляется за счет средств региональных бюджетов и федерального Фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС).

На сегодняшний день уже введены в эксплуатацию центры в Уфе, Оренбурге, Брянске, Махачкале и Назрани. В ближайшее время ожидается сдача центров в Пензе и Якутии.

Как сообщалось ранее, в 5 регионах, где строительство столкнулось с проблемами недофинансирования, Ростех принял решение о выделении дополнительных 1,7 млрд руб. из собственного антикризисного фонда, чтобы сдать объекты до конца 2017 года. Помимо Петрозаводска, в перечне проблемных объектов – центры в Гатчине, Тамбове, Ульяновске, Пензе.

Госкорпорация Ростех – российская корпорация, созданная в 2007 году для содействия разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции гражданского и военного назначения. Одной из ключевых задач Ростеха является внедрение нового технологического уклада и цифровизация российской экономики.

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Комментарии

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Гарик
2017-09-25 14:00:30
Спасители отдельных руководителей от гнева Платова , то минобороны , то Ростех и др. Карелам не до этого ,мы Арену-Центр строим ,развлекаться ))
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