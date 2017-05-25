Косарев решил уволиться из мэрии Петрозаводска

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Денис Косарев написал заявление об увольнении с должности руководителя комитета экономики и управления муниципальным имуществом администрации Петрозаводска.

Сегодня в городском суде Петрозаводска Денис Косарев, обвиняемый в получении взятки, сообщил, что написал заявление с должности главы комитета экономики и управления муниципальным имуществом администрации Петрозаводска.

"Дополнительно прошу обратить внимание на то, что вчера (24 мая – ред.) я написал заявление об увольнении по собственному желанию. И в соответствующем порядке отправил его своему работодателю", - сказал Косарев.

Напомним, сегодня в судья принял решение продлить арест Денису Ковсареву.

В отношении Косарева возбуждено уголовное дело по п. "в" ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки). Высокопоставленный чиновник был задержан 12 мая на рабочем месте сотрудниками правоохранительных органов, а 13 мая его арестовал городской суд Петрозаводска.

По версии следствия, в 2015 году председатель государственного комитета Республики Карелия по управлению государственным имуществом Денис Косарев получил в Петрозаводске взятку в сумме 200 тысяч рублей от директора ГУП РК "Фонд государственного имущества" Григория Шадрина за согласование выдачи ему денежного займа на сумму 2 миллиона рублей на улучшение жилищных условий.

Григорий Шадрин является подозреваемым. В материалах дела есть его явка с повинной. В настоящее время Шадрин уже не возглавляет Фонд госимущества.

В апреле Косарев был назначен главой комитета экономики и управления муниципальным имуществом администрации Петрозаводска. Ранее он несколько лет руководил госкомитетом по управлению государственным имуществом Карелии, но в конце февраля 2017 года был уволен врио главы Карелии Артуром Парфенчиковым.

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