"Кошельки" пролоббировали сокращение должности главного архитектора Петрозаводска, считает Ициксон

Член Союза архитекторов Карелии Елена Ициксон считает, что решение о сокращении должности главного архитектора столицы Карелии пролоббировали представители бизнеса.

Напомним, с 19 декабря должность главного архитектора сокращают в мэрии Петрозаводска. Пока ее занимает Евгений Фролов. Сити-менеджер Ирина Мирошник объяснила это решение "мероприятиями по повышению эффективности деятельности чиновников в интересах решения вопросов местного значения". В будущем будет создан художественно-архитектурный совет. Неправильно, когда один человек, чиновник, принимает многие важные решения, считает Мирошник.

Сокращение должности главного архитектора города вызвало непонимание в профессиональной среде.

Как сказала "Столице на Онего" Член Союза архитекторов Карелии Елена Ициксон, есть сферы, в которых решения должен принимать один человек – специалист. Главный архитектор Петрозаводска всегда опирался на градостроительный совет, созданный при мэрии. "Специалист должен быть", - подчеркнула она.

По ее мнению, создание художественно-архитектурного совета – повод для сваливания ответственности на общественность.

"Лукаво это все. Общественность должна быть, но профессиональны должны решать", - пояснила член Союза архитекторов Карелии.

По ее мнению, экономия от сокращения должности главного архитектора даст "немыслимые убытки" для Петрозаводска.

"Мне будет больно видеть, как погибает наш город. Испортить его можно, тем более в угоду каким-то "кошелькам", - сказала Елена Ициксон и уточнила, что думает, что именно они его и пролоббировали.

"У нас вообще с какого-то времени начинает править балом поголовная и всеобъемлющая некомпетенция", - сказала архитектор.