Костомукшан, наживавшихся на азартных игроках, накажет суд

В Костомукше перед судом предстанут двое местных жителей, обвиняемых в незаконной организации и проведении азартных игр, сообщили в Следкоме Карелии.

По версии следствия, в период с 2015 года по 2016 год обвиняемые организовали и проводили азартные игры в Костомукше.

Для этого они организовали игорное заведение, снабдив его игорным оборудованием и обеспечив технической поддержкой, обеспечив постоянную работу данного заведения.

В результате указанной незаконной деятельности обвиняемые извлекали доход, которым распоряжались по собственному усмотрению.

В ходе обысков, проведенных следователями, изъято игровое оборудование и документация на него, а также другие вещественные доказательства.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Наказание за данное преступления предусмотрено в виде лишения свободы на срок до 4 лет.