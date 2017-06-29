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14:47, 29 Июня 2017

КПРФ проведет пикет в защиту Галины Васильевой

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Карельские коммунисты планируют провести акцию протеста против увольнения с должности директора лицея №13 Петрозаводска Галины Васильевой и будут требовать ее восстановления на работе.

Как рассказал руководитель регионального отделения КПРФ, депутат Заксобрания Карелии Евгений Ульянов, коммунисты планируют проведение пикета у стен мэрии Петрозаводска в понедельник, 3 июля.

"Мы будем проводить акцию в знак протеста против хамского увольнения Галины Васильевой и будем требовать от главы города Ирины Мирошник восстановления ее на работе. Галина Васильева – грамотный руководитель, которая подняла лицей и воспитала целые поколения школьников, ее уважают как честного и принципиального человека. Мы гордимся, что Галина Васильева – в команде КПРФ, и будем защищать ее до конца. То, как поступили наши чиновники, – это не только человеческая подлость, но и нарушение закона. Галина Васильева должна быть восстановлена на работе", - сказал Ульянов.

Время проведения пикета согласуется. Организаторы приглашают всех неравнодушных жителей города принять участие в акции протеста, и сообщат позднее, во сколько она будет проводиться.

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Комментарии

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god
2017-06-29 14:52:55
О! Ну наконец-то коммунисты подтянулись! А то, прям, как-то несолидно. Рогалевич, рыбаков, ширшина, петеляева... - кто только не встрял в тему... Вот теперь и Ульянов решил погреться на огоньке чужого пиар-действа...
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