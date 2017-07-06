07:05, 06 Июля 2017
Кратковременные дожди и грозы ожидаются сегодня в Карелии
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По сообщению карельского Гидрометцентра, 6 июля в республике местами возможны кратковременные дожди и грозы.
По прогнозам синоптиков, в районах Карелии в четверг сохранится облачная с прояснениями погода. Местами кратковременные дожди, днем в отдельных районах грозы. Ветер западный, северо-западный; умеренный.
Температура днем составит +14 +19 градусов, местами до +23.
В Петрозаводске будет облачно с прояснениями. Днем ожидается небольшой дождь. Ветер днем западный, северо-западный умеренный.
Столбик термометра остановится на отметке +17, +19 градусов.
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