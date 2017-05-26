Кратковременные дожди ожидаются сегодня в Карелии

По сообщению карельского Гидрометцентра, 26 мая на территории республики будет облачная с прояснения погода.

По прогнозу синоптиков, в большинстве районов Карелии в пятницу пройдут кратковременные дожди.

Ветер северный, северо-западный, на юге – западный, северо-западный.

Температура воздуха днем составит +6, +11, на юге до +17.

В Петрозаводске временами дождь.

Воздух прогреется до +11, +13 градусов.