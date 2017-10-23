Кредитный потребительский кооператив в Карелии объявил себя банкротом

Сельскохозяйственный кредитный потребительский кооператив "Сампо", привлекавший деньги пайщиков, направил в суд заявление о признании его банкротом.

Заявление поступило в начале октября в Арбитражный суд Карелии. Рассмотрение дела назначено на 23 ноября.

СКПК "Сампо" был создан в Калевальском районе в 2005 году и выдавал населению кредиты на покупку сельхозпродукции и сельскохозяйственных животных.

Кооператив привлекал деньги населения. Пайщикам, вкладывавшим свои средства в кооператив, обещали процент по вкладам в размере от 20 до 25% годовых.

Финансовые проблемы у СКПК "Сампо" начались несколько лет назад.

Кто довел кооператив до банкротства, читатйте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".