12:58, 23 Октября 2017
Кредитный потребительский кооператив в Карелии объявил себя банкротом
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Сельскохозяйственный кредитный потребительский кооператив "Сампо", привлекавший деньги пайщиков, направил в суд заявление о признании его банкротом.
Заявление поступило в начале октября в Арбитражный суд Карелии. Рассмотрение дела назначено на 23 ноября.
СКПК "Сампо" был создан в Калевальском районе в 2005 году и выдавал населению кредиты на покупку сельхозпродукции и сельскохозяйственных животных.
Кооператив привлекал деньги населения. Пайщикам, вкладывавшим свои средства в кооператив, обещали процент по вкладам в размере от 20 до 25% годовых.
Финансовые проблемы у СКПК "Сампо" начались несколько лет назад.
Кто довел кооператив до банкротства, читатйте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".
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