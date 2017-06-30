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10:15, 30 Июня 2017

Кремль ждет от врио губернаторов самостоятельности

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Администрация президента дистанцируется от ручного менеджмента региональных внутриполитических проблем на выборах, пишут "Известия".

Новую политическую реальность в ходе губернаторских выборов обеспечат команды действующих глав регионов — в первую очередь временно исполняющих обязанности, которые претендуют на эти посты впервые. Кремль будет мониторить прежде всего реализацию избирательного процесса по всем нормам закона и не станет вмешиваться во внутриполитические процессы, в том числе режиссировать кампании. Ответственность за результат выборов будут нести сами губернаторы. О таком подходе "Известиям" рассказали два собеседника, близких к руководству внутриполитического блока Кремля.

В администрации президента отмечают, что перемены обусловлены приходом в регионы новой генерации политиков.

"Средний возраст кандидатов в губернаторы — 44 года. Они должны самостоятельно выстраивать реальный политический процесс", — рассказал "Известиям" собеседник в АП.

Новая команда внутриполитического блока намерена в первую очередь реализовать принцип "легитимность через легальность", пояснил другой источник издания. Поэтому прежде всего важна именно чистота избирательного процесса. Искусственно режиссировать конкурентные кампании в регионах кураторы из внутриполитического блока Кремля не намерены, утверждают собеседники "Известий". Число «спарринг-партнеров» на выборах не может считаться показателем конкуренции и легитимности кампании.

Источники издания обратили внимание и на то, что фактический уровень конкуренции на сентябрьских выборах глав регионов не ниже, чем на прошлых региональных кампаниях.

"Из всех губернаторских кампаний прошедших лет только одна закончилась победой оппозиционера на выборах, где он конкурировал с единороссом. Это была Иркутская область в сентябре 2015 года, — отметил еще один собеседник издания. — В двух случаях ситуация была на грани второго тура, но голосование завершилось в пользу действующего главы. Речь идет о выборах в Амурской области и в Республике Марий Эл".

По его словам, в 2017 году конкурентная кампания может развернуться в Бурятии и в Кировской области, где командам врио противостоят сильные региональные политики — сенатор Вячеслав Мархаев (КПРФ) и депутат Госдумы Кирилл Черкасов (ЛДПР). Нелинейной может также оказаться кампания в Пермском крае, где от партии "Города России" баллотируется оппозиционный несистемный политик Константин Окунев. В Ярославской области оппозиционные силы планировали пойти на выборы с единым кандидатом, но не смогли договориться между собой. В результате "Справедливая Россия" отказалась выдвигать своего однопартийца Анатолия Грешневикова на фоне шести претендентов от других оппозиционных партий.

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