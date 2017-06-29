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17:40, 29 Июня 2017

Криштиану Роналду уехал из России из-за рождения двойни

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На Кубке конфедераций португальцы будут биться за третье место без главного нападающего.

Форвард мадридского "Реала" и сборной Португалии Криштиану Роналду подтвердил рождение двоих детей. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

"Я отдавал все силы в матчах за сборную, несмотря на то, что у меня родились два сына. К сожалению, мы не смогли достичь цели, но я уверен, что мы впредь будем дарить радость португальцам", - пишут СМИ со ссылкой на страницу Роналду. Он сообщил также, что очень рад увидеть своих детей в первый раз.

32-летний футболист покинул расположение сборной Португалии после того, как его команда проиграла Чили в полуфинале Кубка конфедераций. Встреча прошла на "Казань Арене" в среду, 28 июня, и завершилась победой южноамериканцев в серии пенальти со счетом 3:0. В основное и дополнительное время мячей забито не было.

Теперь Роналду не сыграет в матче за третье место на Кубке конфедераций-2017.

СМИ впервые сообщили о рождении у Роналду двойни от суррогатной матери 11 июня. Футболист также воспитывает шестилетнего сына Криштиану-младшего, тоже рожденного суррогатной матерью. В данный момент нападающий встречается с 22-летней испанской моделью Джорджиной Родригес.

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