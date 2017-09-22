Кризис в сельском хозяйстве Карелии углубился в 2017 году

Производство продукции сельского хозяйства Карелии, сократившееся в 2016 году, еще больше упало за первые 8 месяцев 2017 года.

Это следует из доклада Карелиястата о социально-экономическом положении Карелии в январе-августе 2017 года.

За этот период объем производства в сельском хозяйстве сократился на 16,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

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