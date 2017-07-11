Крупную партию наркотиков нашли в автомобиле 36-летнего петрозаводчанина

Сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков пресекли канал поставки гашиша и амфетамина на территорию Карелии.

Об этом сообщается в паблике республиканского МВД в "ВКонтакте".

"Автомобиль, в котором находился 36-летний житель Петрозаводска, полицейские остановили, когда мужчина возвращался из Санкт-Петербурга домой. Во время досмотра транспортного средства сотрудники УНК МВД по РК обнаружили и изъяли около 160 граммов гашиша и около 20 граммов психотропного вещества амфетамин. Такое количество является крупным размером для данных видов подконтрольных веществ", - отмечается в сообщении.

Возбуждено уголовное дело. Предполагаемому перевозчику наркотиков грозит до 10 лет лишения свободы и штраф до полумиллиона рублей. Ранее этот мужчина уже был судим.