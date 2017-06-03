Крытый футбольный комплекс пообещали построить в Петрозаводске

Проект строительства спортивного комплекса без бюджетных вложений Карелии предложило Агентство инвестиций в социальную сферу, сообщает правительство Карелии.

В рамках петербургского Международного экономического форума карельская делегация провела переговоры с генеральным директором Агентства инвестиций в социальную сферу Ильей Ковалевым по поводу включения республики в проект "Футбольная Россия".

Инвестор предлагает построить крытое футбольное поле с раздевалками и душевыми на базе одной из школ, где до 15.00 будут бесплатно заниматься школьники, а после комплекс станет тренировочной базой для команд на коммерческой основе.

Вложений из бюджета при этом не требуется, а тренировки спортшкол будут провоиться бесплатно. Обслуживает футбольное поле также инвестор. По словам Ковалева, окупаемость проекта составляет около двух лет.