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20:20, 29 Июня 2017
фото: Фото: supervsenovosti.mirtesen.ru

Ксения Бородина без макияжа испугала подписчиков

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Ксения Бородина опубликовала фотографию без макияжа, чем очень сильно удивила своих поклонников.

Подписчики 34-летней знаменитости привыкли видеть ее всегда стильной и ухоженной. Ксения часто публикует в своем Инстаграм селфи, но на снимках она всегда с макияжем и укладкой, пишет uznayvse.

А фотография, сделанная на отдыхе в Турции, повергла в шок подписчиков Ксении Бородиной.

"Без макияжа такая же, как все, ничего особенного", "И это ваша хваленая красотка?" - хейтеры буквально засыпали Ксению негативными комментариями, и она удалила снимок со своей страницы, дабы не портить себе отдых.

Впрочем, нашлись и защитники Бородиной, которые написали, что косметика и прическа на пляже вообще не уместны, и ничего плохого в этой фотографии нет. Главное, что сама Ксения, да и ее муж – Курбан Омаров – довольны внешностью телеведущей.

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