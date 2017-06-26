Ксения Собчак поделилась снимком в купальнике

Телеведущая Ксения Собчак отдыхает в Греции. В своем Instagram она выложила фото в купальнике.

В подписи к снимку Собчак рассказала, что отдыхает на греческом острове Миконос, от которого пока, правда, совсем не в восторге, отмечает портал Lady.



фото: https://www.instagram.com/xenia_sobchak

"Миконос мне нахваливали многие друзья, но мне понравился пока только Nammos Beach", — написала в посте телеведущая.