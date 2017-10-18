КТО КОГО? Мэрия вновь демонтировала стихийный рынок на Древлянке

Месячник по борьбе с несанкционированной торговлей продолжается в Петрозаводске, сообщил в городской администрации.

Очередная акция по демонтажу самовольно собранных конструкций для ведения незаконной уличной торговли состоялась на Древлянке.

Демонтаж импровизированных "торговых рядов" для ведения несанкционированной торговли произвели специалисты администрации столицы Карелии и работники ПМУП "Автоспецтранс".

В ходе очередного рейда разобраны и вывезены на свалку ящики и деревянные конструкции, из которых были составлены "лотки" в районе Лососинского шоссе и торгового центра на улице Древлянка.

Напомним, что акции по демонтажу самовольно установленных конструкций для уличной торговли проходят на Древлянке регулярн. Но продавцы не сдаются: выплатив штраф в 5 тысяч рублей, вновь возвращаются на излюбленное место и продолжают торговать.