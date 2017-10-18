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Новости. Общество
13:53, 18 Октября 2017

КТО КОГО? Мэрия вновь демонтировала стихийный рынок на Древлянке

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Месячник по борьбе с несанкционированной торговлей продолжается в Петрозаводске, сообщил в городской администрации.

Очередная акция по демонтажу самовольно собранных конструкций для ведения незаконной уличной торговли состоялась на Древлянке.

Демонтаж импровизированных "торговых рядов" для ведения несанкционированной торговли произвели специалисты администрации столицы Карелии и работники ПМУП "Автоспецтранс".

В ходе очередного рейда разобраны и вывезены на свалку ящики и деревянные конструкции, из которых были составлены "лотки" в районе Лососинского шоссе и торгового центра на улице Древлянка.

Напомним, что акции по демонтажу самовольно установленных конструкций для уличной торговли проходят на Древлянке регулярн. Но продавцы не сдаются: выплатив штраф в 5 тысяч рублей, вновь возвращаются на излюбленное место и продолжают торговать.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Хаос
2017-10-18 14:51:37
Доктор ты откуда появился ?
Хаос
2017-10-18 14:48:31
Товарищи сотрудники мэрии обустройте в данном месте торговые площадки (прилавки), пусть люди работают, установите аренду за торговое место .
Доктор хаос
2017-10-18 14:43:10
Конфискация была бы эффективнее
Гость
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