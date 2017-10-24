Кто найдёт трёх птенцов сизой чайки?

В выставочном зале музея-заповедника "Кижи" 23 октября открылась выставка "Береги землю родимую, как мать любимую. История создания природного заказника „Кижский“".

Выставка посвящена уникальному природному комплексу Кижских шхер, истории о том, как последние 28 дет сотрудники музея "Кижи" сохраняют эту уникальность.

Современные тенденции в изменениях ландшафтов и фауны Заонежья, в том числе и Кижских шхер, связаны, прежде всего, с сокращением площадей сельхозугодий и изменениями технологий их обработки. А наплыв туристов летом на острова является угрозой существованию ценных и очень разнообразных природных сообществ. Остановки и ночевки туристов и рыбаков влекут за собой пожары и захламления, приводят к разрушению растительного покрова, уничтожению местообитаний редких видов растений, гибели гнезд водоплавающих и сокращению колоний чайковых птиц. Негативные процессы особенно усилились во второй половине ХХ века с появлением моторных лодок и развитием "дикого" туризма. В 1980-е годы директор музея-заповедника "Кижи" Михаил Лопаткин выдвинул предложение ввести в шхерах природоохранный режим для предотвращения дальнейшей деградации окружающей природы. После проведения Карельским Научным Центром необходимых исследований было подготовлено обоснование, и в 1989 году учрежден Кижский федеральный зоологический заказник с режимом близким к режиму национального парка, а в 1995 году начат регулярный мониторинг, позволявший отслеживать изменения ситуации на его территории.

Кижи – это Карелия в миниатюре. На небольшой территории, как рассказала на открытии один из авторов выставки, доктор биологических наук Татьяна Хохлова, "встречаются север и юг": здесь можно встретить растения, птиц, животных, характерных как для севера, так и для юга нашей республики. Огромные возможности для научных поисков! Не случайно, как отметил ведущий инженер по охране окружающей среды Юрий Протасов, свои научные изыскания в Кижских шхерах проводили институты геологии, леса, биологии, водных проблем Севера.

Выставка – результат большой работы отдела сохранения природного наследия музея "Кижи" во главе с Татьяной Павловой. В основу экспозиции положены материалы, рассказывающие об уникальности природного комплекса Кижских шхер, истории его изучения, наиболее интересных природных объектах. Своими экспонатами поделился и Национальный музей Республики Карелия, за что ему большое спасибо! Есть на выставке и подлинные документы из истории создания природного заказника „Кижский“ – они, конечно, под стеклом, но познакомиться с содержанием могут все желающие, так как авторы подготовили копии.

Выставка, безусловно, будет интересна подрастающему поколению – здесь немало интересных интерактивных уголков. Разные виды древесины можно потрогать и понюхать – представлены спилы деревьев. Можно подержать в руках камни и минералы – сотрудники музея "Кижи" щедро отдали на выставку экспонаты из личных коллекций. Различные виды птиц представлены в потайных окошках – их интересно искать, а кроме того, голоса птиц можно послушать с помощью аудиогидов!

На одной из магических фотографий спрятаны три птенца сизой чайки. Сможете их найти? Проверьте свои способности, приходите на выставку "Береги землю родимую, как мать любимую"! Выставочный зал на пл. Кирова, 10А работает ежедневно по будням, с 10.00 до 18.00. Справки и зака экскурсий по телефонам (8142) 79-98-73, (8142) 79-98-00.

На правах рекламы