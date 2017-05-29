Кучина освободят по УДО, решил Верховный суд Карелии

Верховный суд Карелии не удовлетворил апелляционную жалобу потерпевших на решение первой инстанции, освободившей по УДО экс-функционера карельского отделения "Единой России" Сергея Кучина, осужденного за совершение смертельного ДТП в состоянии алкогольного опьянения.

Жалобу подала прокуратура Петрозаводска, так как против решения горсуда выступили потерпевшие.

Напомним, 12 апреля судья Петрозаводского городского суда Эдуард Новоселов рассмотрел ходатайство Сергея Кучина об условно-досрочном освобождении и удовлетворил его.

Против УДО Кучина в суде выступили родители Дмитрия Котовского и прокуратура

"На свободе у меня больше возможностей выплатить долг. Здесь я могу переводить только по 700 рублей. Прошу не менять решение Петрозаводского городского суда", - сказал Кучин.

В итоге Верховный суд Карелии отказался удовлетворять жалобу прокуратуры.

Таким образом, решение первой инстанции вступило в законную силу- Сергей Кучин в ближайшее время должен быть освобожден по УДО.

Предполагается, что уже в понедельник он выйдет на свободу.

Родители Дмитрия Котовского заявили, что не намерены дальше оспаривать решение.

В 2013 году на набережной Варкауса перевернулся автомобиль Audi Q7. В иномарке находились трое молодых людей, один из которых погиб. Суд признал Кучина виновным в том, что он сел за руль в состоянии алкогольного опьянения, а также в том, что он тем же вечером, разбил машину бывшей супруги. В итоге бывший функционер ЕР получил 4 года колонии-поселения.

Также суд лишил его водительских прав на 3 года и обязал выплатить семье погибшего Дмитрия Котовского 950 тысяч рублей.

Кроме того, 25 мая Петрозаводский городской суд удовлетворил иск Михаила Ландграфа и взыскал в пользу исца с бывшего функционера "Единой России" 665 тысяч рублей за разбитую Audi Q7.