 "Куда подевался Боднарчук?" – председатель Петросовета рассказал, почему он уходил в тень

Председатель Петросовета Геннадий Боднарчук стал гостем рубрики "Кофе со сливками".

"Куда подевался Боднарчук?"

В последние месяцы часто приходилось слышать этот вопрос, причем от самых разных людей. После громкой отставки Галины Ширшиной, назначения главой Петрозаводска Ирины Мирошник и выборов, переизбранный председателем Петросовета Геннадий Боднарчук как тот самолет исчез с экранов радаров.

Постоянно находившийся на линии огня и в авангарде самых значимых для Карелии политических процессов, зимой и весной он практически перестал появляться в СМИ. И только на прошлой неделе неожиданно для всех обозначил себя в публичном пространстве, причем сразу же подкинул дровишек в тлеющий огонь политических страстей – вынес на обсуждение вопрос, из-за которого десятилетия ломались копья. Геннадий Боднарчук предложил вернуться к диалогу о необходимости принятия республиканского закона о статусе столицы.

За чашкой кофе мы расспросили его обо всем: почему брал паузу, и чем занимался, удалось ли ему найти общий язык с новой командой, пришедшей в республику, и как он собирается отстаивать свою инициативу.

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