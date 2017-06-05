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10:56, 05 Июня 2017

 "Куда подевался Боднарчук?" – председатель Петросовета рассказал, почему он уходил в тень

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Председатель Петросовета Геннадий Боднарчук стал гостем рубрики "Кофе со сливками".

"Куда подевался Боднарчук?"

В последние месяцы часто приходилось слышать этот вопрос, причем от самых разных людей. После громкой отставки Галины Ширшиной, назначения главой Петрозаводска Ирины Мирошник и выборов, переизбранный председателем Петросовета Геннадий Боднарчук как тот самолет исчез с экранов радаров.

Постоянно находившийся на линии огня и в авангарде самых значимых для Карелии политических процессов, зимой и весной он практически перестал появляться в СМИ. И только на прошлой неделе неожиданно для всех обозначил себя в публичном пространстве, причем сразу же подкинул дровишек в тлеющий огонь политических страстей – вынес на обсуждение вопрос, из-за которого десятилетия ломались копья. Геннадий Боднарчук предложил вернуться к диалогу о необходимости принятия республиканского закона о статусе столицы.

За чашкой кофе мы расспросили его обо всем: почему брал паузу, и чем занимался, удалось ли ему найти общий язык с новой командой, пришедшей в республику, и как он собирается отстаивать свою инициативу.

Подробнее читайте здесь.

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Комментарии

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Гарик
2017-06-05 11:25:33
Чемоданы собирал ,в отставку собирался ))) А то вдруг кто придет за ним ))
Онего
2017-06-05 11:04:19
Он с бабушкой пришел?
Гость
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