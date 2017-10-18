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Новости. Культура
11:32, 18 Октября 2017

Культуру Карелии представят в Тверской области

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Дни культуры Карелии будут посвящены 400-летию переселения карелов в тверские земли.

Инициатива о проведении 20-21 октября 2017 года Дней национальной культуры Республики Карелия в Тверской области принадлежит Николаю Туричеву, председателю Тверской региональной национально-культурной автономии тверских карел, который вынес ее на обсуждение в рамках проведения VIII Съезда карелов Республики Карелия, проходившего 4-5 марта 2016 года.

Предложение было одобрено делегатами Съезда и вошло в основной документ, определяющий задачи дальнейшей совместной деятельности на период до 2020 года – резолюцию, а также в поручение главы Республики Карелия по итогам проведения VIII съезда карелов Республики Карелия.

Проведение Дней национальной культуры Республики Карелия в Тверской области посвящено 400-летию переселения карелов в тверские земли, когда после подписания Столбовского договора карелы, оказавшись в составе Шведского государства, чьи законы и религия не соответствовали представлениям карелов о достойной жизни, были вынуждены покинуть свои родные места.

Участников мероприятия ждут встречи с карельскими мастерами и творческими коллективами, которые научат карельским народным играм и танцам, традиционным карельским ремеслам, покажут, как испечь карельские калитки, познакомят с карельским морозцем Паккайне, расскажут о традиционном карельском костюме.

Издательство "Периодика" представит литературу на языках коренных народов республики, изданную в 2016-2017 годах, а национальные общественные объединения карелов Республики Карелия расскажут о своей деятельности.

Завершатся Дни национальной культуры Республики Карелия большим гала-концертом "Карельский ковчег", в котором примут участие лучшие творческие коллективы республики, среди которых карельский народный хор "Oma pajo" ("Родная песня"), карельский народный театр кукол "Čičiliusku" («Ящерка»), фольклорно-этнографический ансамбль "Karjala" ("Карелия") и олонецкий мужской хор "Terveh, briha!" ("Здравствуй, парень!").

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