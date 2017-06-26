Курбатова опровергла слова Гнетовой о штрафах за неиспользование урн специального вида

Начальник управления экономики и инвестиционной политики мэрии Петрозаводска Надежда Курбатова заявила, что за неиспользование урн специального вида никто из предпринимателей не был оштрафован.

Как рассказала сегодня на совещании в правительстве бизнес-омбудсмен Карелии Елена Гнетова, ранее администрация Петрозаводска разработала новое постановление и предложила предпринимателям использовать три вида урн. За неиспользование именно этих трех видов бизнесменов штрафуют на пять тысяч рублей.

Представитель мэрии, начальник управления экономики и инвестиционной политики мэрии Петрозаводска Надежда Курбатова опровергла эту информацию.

"Одна урна стоит 3,5 тысячи рублей. У нас не три, а пять видов урн. За новые урны еще ни один бизнес не был оштрафован. Штрафовался за отсутствие урн или за урны, где ведро и все остальное, то есть за нарушение правил благоустройства. Когда мы готовили это постановление, негласно было дано полгода, чтобы дать бизнесу работать по новым правилам", - сказала Курбатова.