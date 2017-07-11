17:40, 11 Июля 2017
Курение дорого обошлось гражданкам Эстонии
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Из-за вредной привычки сестры-курильщицы выложат по 520 евро штрафа.
Две гражданки Эстонии заплатили по 20 тысяч бат за то, что во время полета из Хельсинки в Бангкок курили.
Как сообщает fontanka.fi со ссылкой на Ilta-Sanomat и Thai PBS, несмотря на замечания бортпроводников лайнера авиакомпании Finnair, сестры неоднократно нарушали запрет на курение и закрывались в туалете покурить.
По прилету в Таиланд они были отправлены в полицейский участок, где им пришлось оплатить штраф в местной валюте - по 20 тысяч бат, или по 520 евро. Как отмечает пресса, женщинам еще повезло, так как в противном случае их мог ожидать тюремный срок до 5 лет за нарушение правил безопасности полетов.
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