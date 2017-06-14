08:49, 14 Июня 2017
Погрузчик сгорел на лесозаводе в Петрозаводске
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Несколько серьезных пожаров произошло в столице Карелии за минувшие сутки, сообщает ЕДДС Петрозаводска.
Во вторник в 08.43 пожар случился в погрузчике Liebherr-924 на Соломенском лесозаводе. В результате поврежден моторный отсек на площади 5 кв.м.
В этот же день в 14.22 из-за неосторожного обращения с огнем пожар произошел в одной из квартир дома №16 по ул. Краснофлотская. В результате повреждены постельные принадлежности на площади 0,5 кв.м.
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