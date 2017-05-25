Квартирные мошенники предстанут перед судом в Петрозаводске

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В Карелии перед судом предстанут двое мужчин, обвиняемых в мошенничестве с недвижимостью петрозаводчан, сообщает региональный СКР.

По версии следствия, с 2010-го по 2012 год Петрозаводчанин с приятелем из Мурманска обманывали жителей карельской столицы, которые нуждались в деньгах. Злоумышленники предлагали займы в необходимых суммах.

Одним из условий обвиняемые выдвигали требования фиктивного оформления права собственности на принадлежащие гражданам объекты недвижимости в качестве залога, якобы, для гарантий возврата денег.

"Потерпевшие соглашались с выдвинутыми требованиями. Однако с учетом того, что обвиняемые обманывали их относительно юридических последствий заключения сделки купли-продажи принадлежащих им объектов недвижимости и своих истинных намерений, ими было приобретено право на их собственность без выплаты каких-либо денежных средств. Своими действиями обвиняемые причинили потерпевшим ущерб на сумму более 6 миллионов рублей", - говорится в сообщении.

В настоящее время утверждено обвинительное заключение, после вручения которого обвиняемым дело будет направлено в суд для рассмотрения по существу. Наказание за данные преступления предусматривает лишение свободы на срок до 10 лет.

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